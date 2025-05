RAI 3 * “AGORÀ” – 7/5 (08.00): «ISRAELE PIANIFICA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI GAZA, CONCLAVE PER NUOVO PONTEFICE CON ATTESA FUMATA, OSPITI: MOLINARI – FINA – MAZZA – RIOTTA – MIGLIORATI – LABATE – SORTINO – FERLAINO»

20.01 - martedì 6 maggio 2025

Gaza e il piano di Israele per occupare la Striscia in maniera permanente;

il Conclave con la Cappella Sistina blindata per l’elezione del nuovo Pontefice e l’attesa dei fedeli per la prima fumata, prevista in serata:

questi alcuni argomenti della puntata di Agorà in onda domani, mercoledì 7 maggio,

alle ore 8.00 in diretta su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno:

Riccardo Molinari, della Lega;

Michele Fina, del Partito Democratico;

Mauro Mazza, giornalista;

Gianni Riotta, editorialista di “La Repubblica”;

Alessandro Migliorati, “Emergency”;

Tommaso Labate, del “Corriere della Sera”;

Alessandro Sortino, giornalista;

Luca Ferlaino, fondatore “SocialCom”.

