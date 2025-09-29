Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “AGORÀ” – 30/09 (8.00) : «IL CENTRODESTRA TRIONFA NELLE MARCHE CON ACQUAROLI, NETANYAHU INCONTRA TRUMP PER PIANO GAZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.21 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Nelle Marche vince il centrodestra, il presidente uscente Francesco Acquaroli batte Matteo Ricci.

Questo sarà uno dei principali temi che Roberto Inciocchi affronterà ad “Agorà”, il 30 settembre alle 8 su Rai 3.

E ancora: l’incontro tra il premier israeliano Netanyahu e Trump e il piano che il presidente americano presenterà per il rilascio degli ostaggi e la fine delle ostilità a Gaza.

Le ultime notizie sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: mercoledì nella zona a rischio, giovedì a Gaza.

Ospiti: Giovanni Donzelli FdI; Igor Taruffi, Pd; Laura Ravetto, Lega; Luana Zanella, AVS; Agnese Pini, direttrice QN; Franco Bechis, direttore Open; Antonio Padellaro, Il Fatto Quotidiano; Davide Desario, direttore AdnKronos; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Mariolina Sattanino, giornalista; Martina Carone, YouTrend; Paolo Mieli, giornalista e storico; Vittorio Emanuele Parsi, docente Relazioni internazionali Università Cattolica.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.