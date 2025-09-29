RAI 3 * “AGORÀ” – 30/09 (8.00) : «IL CENTRODESTRA TRIONFA NELLE MARCHE CON ACQUAROLI, NETANYAHU INCONTRA TRUMP PER PIANO GAZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.21 - lunedì 29 settembre 2025

Nelle Marche vince il centrodestra, il presidente uscente Francesco Acquaroli batte Matteo Ricci.

Questo sarà uno dei principali temi che Roberto Inciocchi affronterà ad “Agorà”, il 30 settembre alle 8 su Rai 3.

E ancora: l’incontro tra il premier israeliano Netanyahu e Trump e il piano che il presidente americano presenterà per il rilascio degli ostaggi e la fine delle ostilità a Gaza.

Le ultime notizie sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: mercoledì nella zona a rischio, giovedì a Gaza.

Ospiti: Giovanni Donzelli FdI; Igor Taruffi, Pd; Laura Ravetto, Lega; Luana Zanella, AVS; Agnese Pini, direttrice QN; Franco Bechis, direttore Open; Antonio Padellaro, Il Fatto Quotidiano; Davide Desario, direttore AdnKronos; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Mariolina Sattanino, giornalista; Martina Carone, YouTrend; Paolo Mieli, giornalista e storico; Vittorio Emanuele Parsi, docente Relazioni internazionali Università Cattolica.

