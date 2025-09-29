RAI 3 * “AGORÀ” – 29/09 (8.00) : «SCENARI DI GUERRA MEDIORIENTE/UCRAINA, 15 ANNI DELLA TRASMISSIONE CON ANDREA VIANELLO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Lunedì 29 settembre, alle 8 su Rai 3, nuova puntata di Agorà.
I principali temi riguarderanno gli scenari di guerra tra Medioriente e Ucraina, la Sumud Flotilla che continua a puntare dritta verso le acque territoriali di Gaza, pur apprezzando l’appello alla prudenza del presidente Mattarella, le manifestazioni di protesta Pro Pal che continuano a susseguirsi in tutta Italia.
Senza trascurare i nuovi, preoccupanti, annunci del presidente americano Trump, con nuovi dazi su mobili, farmaci e camion.
Non mancherà un momento ‘amarcord’ in occasione dei 15 anni della trasmissione, con Andrea Vianello che il 27 settembre del 2010 ne fu il primo conduttore.
Questi gli ospiti di Roberto Inciocchi: Germano Dottori, consigliere scientifico Limes; Antonio Di Bella, giornalista; Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto affari internazionali; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Valentina Petrini, giornalista; Sara Manfuso, giornalista; Carmelo Briguglio, giornalista e saggista; Massimo De Manzoni, condirettore La Verità; Corradino Mineo, giornalista; Andrea Vianello, giornalista.
