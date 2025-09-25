RAI 3 * “AGORÀ” – 26/09 (8.00) : «CONTINUA A CRESCERE LA TENSIONE FRA RUSSIA E NATO, DOPO CHE ALCUNI JET RUSSI SONO STATI INTERCETTATI IN ALASKA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.31 - giovedì 25 settembre 2025

“Agorà”, in onda venerdì 26 settembre alle 8.00 su Rai 3, affronta i temi di stringente attualità.

Continua a crescere la tensione fra Russia e Nato, dopo che alcuni jet russi sono stati intercettati in Alaska e ai confini estoni dai Caccia Usa.

Immediata la risposta di Mosca, attraverso le parole dell’ambasciatore russo a Parigi “se abbattono i nostri aerei sarà guerra”.

Prosegue il viaggio umanitario della Flotilla, dopo l’attacco dei droni e l’invio della fregata Fasan in soccorso.

Gli attivisti, tuttavia, rifiutano una mediazione sulla proposta di una possibile deviazione degli aiuti a Cipro per poi farli arrivare a Gaza.

Il ministro Crosetto, che ha condannato gli attacchi e annunciato che la nave Alpino sostituirà la Fasan nell’accompagnamento della Flotilla, ha invitato però gli equipaggi a mediare perché “in acque israeliane non potremo garantire la sicurezza”.

In attesa delle prossime elezioni regionali, un’intervista a Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Marche.

Ospiti di Roberto Inciocchi: Raffaele Nevi, Forza Italia; Riccardo Magi, +Europa; Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra Regione Marche; Gian Micalessin, giornalista; Maria Cuffaro, Tg3 Mondo; Marco Minniti, presidente Fondazione Med-Or; Cristiano Rufini, esperto cybersicurezza; Claudio Brachino, editorialista Italpress; Tonia Mastrobuoni, corrispondente La Repubblica da Berlino; Giuseppe Remuzzi, direttore Istituto Mario Negri; Roberto Vicaretti, Rainews24; Adele Grossi, Rainews24.

