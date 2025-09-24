RAI 3 * “AGORÀ” – 25/09 (8.00) : «ATTACCO ALLA FLOTILLA PER GAZA, CROSETTO INVIA LA FREGATA FASAN E RIFERIRÀ IN SENATO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.20 - mercoledì 24 settembre 2025

Dopo l’attacco di droni alle undici imbarcazioni della Flotilla Sumud dirette a Gaza, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha mandato la fregata Fasan in soccorso e interverrà nell’Aula del Senato per un’informativa “in ordine agli attacchi occorsi a danno della Global Flotilla e alla evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo”.

Se ne parlerà giovedì 25 settembre alle 8.00 su Rai 3 ad “Agorà”, condotto da Roberto Inciocchi.

L’Onu chiede un’indagine sulla Flotilla, mentre continua a far parlare di sé il presidente Trump, dopo aver attaccato duramente Nazioni Unite, Cina e UE.

Proprio all’Onu parlerà premier Meloni per discutere di Gaza, Ucraina e ruolo delle Nazioni Unite.

Infine, un’intervista al candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Marche Matteo Ricci.

Ospiti: Luca Toccalini, Lega; Vittoria Baldino, M5S; Matteo Ricci, candidato centrosinistra alla Presidenza della Regione Marche; Mario Sechi, direttore Libero; Luca Sommi, Il Fatto Quotidiano; Giulia Merlo, Domani; Salvatore Sica, docente Università di Salerno; Francesco Verderami, Corriere della Sera; Michela Marzano, filosofa e scrittrice.

