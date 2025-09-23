RAI 3 * “AGORÀ” – 24/09 (8.00) : «MELONI ANNUNCIA MOZIONE SU PALESTINA DOPO RILASCIO OSTAGGI, CONFERMATA IMMUNITÀ PER SALIS» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.10 - martedì 23 settembre 2025

A New York, durante l’Assemblea Generale dell’Onu, dopo che anche la Francia ha riconosciuto lo Stato di Palestina, la Premier Meloni ha annunciato che presenterà in aula una mozione “per dire che il riconoscimento della Palestina ci sarà solo dopo il rilascio di tutti gli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo”.

Al Palazzo di Vetro anche il Presidente Trump, che nel suo discorso ha usato parole dure nei confronti dell’Onu e della Ue.

Ancora tensioni fra la Russia e la Nato, che si è detta pronta a reagire dopo i droni su Danimarca e Norvegia e i caccia sull’Estonia.

Confermata dalla Commissione Affari Giuridici dell’Eurocamera l’immunità per Ilaria Salis.

L’europarlamentare dovrà però attendere il 7 ottobre per il voto definitivo in Assemblea Plenaria.

Questi alcuni degli argomenti della puntata di “Agorà” di mercoledì 24 settembre, in onda alle ore 8.00 in diretta su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Stefano Benigni, Forza Italia; Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Gianni Riotta, Scuola Giornalismo Luiss; Stefano Stefanini, consigliere scientifico ISPI; Klaus Davi, giornalista; Sandro Iacometti, Libero; Valentina Petrini, giornalista.

