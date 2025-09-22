RAI 3 * “AGORÀ” – 23/09 (8.00) : «80ESIMA ASSEMBLEA ONU CON FOCUS GAZA E PALESTINA, SCIOPERO GENERALE IN ITALIA CON TENSIONI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.50 - lunedì 22 settembre 2025

Al via a New York l’80esima Assembla Generale delle Nazioni Unite: tra i temi dominanti la guerra a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina, dopo quello formale di Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo.

Se ne parla in apertura ad “Agorà”, condotto da Roberto Inciocchi domani, martedì 23 settembre, alle 8.00 su Rai 3.

Poi, lo sciopero generale, con l’Italia in piazza per Gaza: mobilitazioni da Nord a Sud, trasporti fermi, fabbriche e scuole anche, mentre a Milano, non sono mancati le tensioni e i disordini tra manifestanti e forze dell’ordine.

A seguire, un focus su Trump e sul suo rapporto con i media e con la satira; e poi le elezioni Regionali: il primo test elettorale tra pochi giorni nelle Marche.

Saranno ospiti: Dario Fabbri, direttore Domino; Fausto Biloslavo, giornalista di guerra; Matteo Ricci, Pd; Francesco Filini, Fdi; Claudia Fusani, l’Altravoce; Paola Tommasi, giornalista; Fulvio Abbate, scrittore; George Guido Lombardi, imprenditore.

