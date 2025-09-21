RAI 3 * “AGORÀ” – 22/09 (8.00) : «TENSIONI AL CONFINE EST DOPO VIOLAZIONI AEREE RUSSE / RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA, DIBATTITO ACCESO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Sale la tensione al confine est d’Europa dopo la violazione di caccia russi dello spazio aereo Nato: “Gli Stati Uniti aiuteranno a difendere la Polonia se la Russia continua ad aumentare la pressione”, ha dichiarato Donald Trump prima di partire per i funerali di Kirk.
Sulla cerimonia dell’attivista conservatore si concentrerà l’attenzione, così come su Pontida.
“Il nostro obiettivo è tornare a blindare i confini italiani, sempre che qualche magistrato politicizzato non ci fermi”, ha detto il Segretario della Lega Salvini dalla storica kermesse leghista.
Al centro del dibattito, poi, le discussioni sul riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Canada, Regno Unito e Australia, mentre l’avanzata dei carri armati dell’IDF nella Striscia di Gaza non sembra fermarsi.
Questi alcuni dei principali temi della puntata di “Agorà” in onda lunedì 22 settembre alle 8.00 su Rai 3.
Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Nathalie Tocci, direttrice Istituto Affari Internazionali; Germano Dottori, consigliere scientifico Limes; Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali; Sen. Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle; Sen. Gian Marco Centinaio, Lega; Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano; Annalisa Terranova, Libero.
