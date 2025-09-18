RAI 3 * “AGORÀ” – 19/09 (8.00) : «GAZA SOTTO ATTACCO ISRAELIANO CON 83 MORTI / TRUMP TEME LA TERZA GUERRA MONDIALE IN UCRAINA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Medio Oriente: continua l’invasione di Gaza City da parte dell’esercito israeliano, colpite aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, almeno 83 i palestinesi uccisi oggi.
“In Ucraina strage ma non voglio Terza guerra mondiale”, ha dichiarato Trump durante la conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza di Chequers, affermando poi che in Ucraina ci sono stati milioni di morti, soprattutto militari.
Spintoni e urla: bagarre alla Camera dopo l’approvazione della separazione delle carriere.
Questi i principali temi della puntata di “Agorà”, in onda venerdì 19 settembre alle 8.00 su Rai 3.
Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Augusto Minzolini, giornalista; Vittorio Emanuele Parsi, docente Relazioni Internazionali, Università Cattolica; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Maria Teresa Meli, Corriere della Sera; Angela Mauro, inviata HuffPost Italia; Riccardo Iacona, giornalista e conduttore Presadiretta Rai 3; Mario Tozzi, geologo.
