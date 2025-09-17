RAI 3 * “AGORÀ” – 18/09 (08.00) : «GAZA SOTTO OFFENSIVA ISRAELIANA CON MIGLIAIA DI VITTIME, TENSIONI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE PER IL CONFLITTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags:
News immediate,
non mediate!
RAI 3 * "AGORÀ" – 18/09 (08.00) : «GAZA SOTTO OFFENSIVA ISRAELIANA CON MIGLIAIA DI VITTIME, TENSIONI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE PER IL CONFLITTO»

19.36 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Medio Oriente: prosegue la nuova offensiva dell’Idf su Gaza City, centinaia di migliaia i palestinesi in fuga verso altre aree della Striscia mentre il bilancio ufficiale dei morti dall’inizio del conflitto supera i 65.000; la Commissione Ue pronta a sanzionare Israele.

Regionali: si avvicina il primo test elettorale nelle Marche, Meloni e Schlein in piazza per sostenere i candidati.

E poi l’aggressione del professore a Pisa: la guerra a Gaza divide anche le università.

Questi alcuni dei temi della puntata di “Agorà” in onda giovedì 18 settembre alle 8 su Rai 3.

Gli ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Luciano Caracciolo, direttore Limes, Maria Cuffaro, Tg3 Mondo, Igor Taruffi, Pd , Nicola Procaccini, FdI, Flaminia Camilletti, La Verità, Ginevra Bompiani, scrittrice, Giancarlo De Cataldo, scrittore, Rino Casella, professore Associato Università di Pisa.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

