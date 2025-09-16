RAI 3 * “AGORÀ” – 17/09 (8.00) : «GAZA SOTTO ASSEDIO ISRAELIANO E CONFLITTO UCRAINO, L’ESCALATION DEI DUE FRONTI DI GUERRA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

22.00 - martedì 16 settembre 2025

L’assalto finale dell’Idf a Gaza prosegue e già il 40% del territorio sarebbe sotto il controllo dell’esercito israeliano.

Almeno 78 i morti, migliaia gli sfollati e per Katz, ministro della Difesa “la Striscia sarà distrutta se Hamas non lascerà gli ostaggi”.

L’Onu pensa già alle prime sanzioni economiche contro Israele e la Commissione d’inchiesta afferma che quello che sta succedendo a Gaza “è genocidio”.

Sul fronte ucraino si allarga il conflitto e dopo che Mosca ha detto anche la Nato è in guerra con la Russia, l’Europa è pronta con l’Operazione Sentinella per rafforzare la sicurezza del fianco orientale dopo le incursioni aeree russe.

Questi alcuni degli argomenti di Agorà di domani, mercoledì 17 settembre, dalle ore 8.00 in diretta su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Massimiliano Romeo, Lega; Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra; Maurizio Molinari, editorialista La Repubblica; Paola Caridi, saggista e presidente Lettera22; Luca Steinmann, inviato di guerra; Francesco Sacchi, capo missione Emergency a Gaza; Davide Desario, direttore AdnKronos; Bruno Manfellotto, giornalista.

