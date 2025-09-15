RAI 3 * “AGORÀ” – 16/09 (8.00) : «LA NATO È IN GUERRA CONTRO LA RUSSIA SECONDO IL CREMLINO, CRISI UMANITARIA A GAZA PER L’ESODO PALESTINESE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.34 - lunedì 15 settembre 2025

“”La Nato è di fatto in guerra contro di noi”, questa l’affermazione del Cremlino.

Per Crosetto “l’Italia non è pronta a un attacco russo o di altri”, mentre ufficiali statunitensi hanno assistito alle esercitazioni militari congiunte tra Russia e Bielorussia.

Intanto, migliaia di palestinesi in fuga dal Nord di Gaza verso Sud aggravano la crisi umanitaria, dopo il dispiegamento di tank a Gaza City voluto da Netanyahu.

E ancora, un approfondimento sul dibattito politico e culturale sul linguaggio e la violenza dopo l’uccisione dell’attivista conservatore statunitense Charlie Kirk.

Temi al centro di “Agorà”, in onda martedì 16 settembre alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Carmen Lasorella, giornalista; Germano Dottori, consigliere scientifico Limes; Raffaele Nevi, Forza Italia; Matteri Orfini, Pd; Antonio Rapisarda, direttore Secolo d’Italia; Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano; Stefano Zecchi, professore e scrittore; Corradino Mineo, giornalista.

