RAI 3 * “AGORÀ” – 15/09 (8.00) : «L’OMICIDIO DI CHARLIE KIRK SCATENA POLEMICHE IN ITALIA E STATI UNITI, TENSIONI NATO PER DRONI RUSSI IN UCRAINA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

In Italia e nel resto del mondo l’omicidio di Charlie Kirk ha scatenato forti polemiche.

La premier Meloni denuncia un clima di odio contro la destra, mentre l’opposizione accusa il governo di strumentalizzare la vicenda.

Anche negli Stati Uniti l’assassinio ha acceso il dibattito politico, con condanne bipartisan.

Sul fronte ucraino cresce intanto la tensione per i droni e i velivoli russi che avrebbero violato lo spazio aereo di paesi NATO, con rischi di incidenti e richieste di risposte più ferme da parte dell’Alleanza.

A Gaza City l’esercito israeliano ha schierato centinaia di carri armati per la manovra di conquista della città dove i miliziani di Hamas restano trincerati.

Questi i temi nella puntata di “Agorà” di lunedì 15 settembre, in onda su Rai 3 alle 8.00.

Ospiti di Roberto Inciocchi: Pier Francesco Zazo, ex ambasciatore italiano in Ucraina; Greta Cristini, analista geopolitica e reporter; Michele Gubitosa, Movimento Cinque Stelle; Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia; Sara Menafra, vicedirettrice Open; Alessandro Campi, politologo – Università di Perugia; Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali; Gianni Riotta, Scuola Giornalismo Luiss; Flavia Trupia, esperta di comunicazione.

