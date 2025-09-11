RAI 3 * “AGORÀ” – 12/09 (8.00) : «PARLAMENTO EUROPEO INVITA AL RICONOSCIMENTO DELLA PALESTINA, SPACCATA LA COALIZIONE ITALIANA SUI VOTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.24 - giovedì 11 settembre 2025

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione comune con “l’invito agli Stati membri di considerare le possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina” e di valutare sanzioni contro Israele.

Spaccata la coalizione italiana, con il voto favorevole del Partito Democratico e Forza Italia, il no di Lega e Movimento 5 Stelle, e l’astensione di Fratelli d’Italia.

Bagarre alla Camera dei Deputati all’informativa del ministro Tajani sulle crisi in Ucraina e Medio Oriente.

Ancora tensioni fra la Russia e la Nato dopo la violazione dello spazio aereo polacco.

La Polonia ha istituito una no-fly zone e chiesto una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

E ancora, Stati Uniti: Trump conferirà l’onorificenza postuma a Charlie Kirk, l’attivista Maga ucciso nello Utah, mentre cresce la tensione nell’ala ultraconservatrice.

Questi alcuni degli argomenti di “Agorà”, in onda venerdì 12 settembre alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Carlo Calenda, Azione; Giordano Bruno Guerri, storico; Marco Minniti, presidente fondazione Med-Or; Elsa Maria Fornero, docente Università di Torino; Andrea Mancia, “L’Opinione”; Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore “Il Giornale”; Luca Sommi, “Il Fatto Quotidiano”; Federico Ruffo, conduttore “Mi Manda RaiTre”.

