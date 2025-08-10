Popular tags: featured 20
RAI 3 * “AGORÀ” – 10/08 (8.00) : «VERTICE TRUMP-PUTIN IN ALASKA E PIANO ISRAELIANO PER GAZA, L’EUROPA CHIEDE LA PRESENZA DI KIEV AI NEGOZIATI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.48 - domenica 10 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Vertice Trump-Putin del 15 agosto in Alaska: l’Europa chiede che Kiev sieda al tavolo dei negoziati.

La Casa Bianca sta valutando di invitare Zelensky.

I punti chiave del piano di Israele per prendere il controllo della Striscia.

Sicurezza stradale: si infiamma il dibattito sulle regole per il rinnovo delle patenti agli anziani.

Poi l’intervista a Margherita De Bac sull’allarme botulino in Italia.

Questi i temi di “Agorà”, condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara, in onda lunedì 11 agosto alle 8.00 su Rai 3.

Saranno ospiti: Mario Monti, senatore a vita; Stefano Candiani, Lega; Luigi Marattin – presidente Orizzonti Liberali; Giampiero Massolo, presidente Ispi; Sara Manfuso, giornalista; Roberto Arditti, giornalista; Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli; Biagio Ciaramella, vicepresidente Associazione Vittime della Strada; Anna Maria Giannini , docente di Psicologia Forense, Università La Sapienza; Alessandro Cecchi Paone, giornalista; Dacia Maraini, scrittrice; Pietro Gentile, professore Associato Chirurgia plastica e ricostruttiva, Università Tor Vergata; Margherita De Bac, Corriere della Sera.

*

