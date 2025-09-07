Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 3 * “AGORÀ” – 08/09 (8.00) : «ELEZIONI REGIONALI E POLITICA ESTERA, FOCUS SU GAZA E UCRAINA DOPO GLI ATTACCHI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.36 - domenica 7 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Torna “Agorà”, la trasmissione di approfondimento politico e di attualità condotta, per il terzo anno, da Roberto Inciocchi, in onda lunedì 8 settembre alle 8.00 su Rai 3.

Tra i temi, le elezioni regionali: il centrosinistra sperimenta il campo largo e andrà unito nelle regioni prossime al voto.

Scelti tutti i candidati, mentre nel centrodestra restano ancora alcune caselle vuote.

Obiettivo, inoltre, sulla politica estera: Gaza nuovamente bombardata mentre continua, fra false partenze e posticipi, la navigazione della Global Sumud Flotilla.

E poi, la situazione in Ucraina dopo il massiccio attacco russo con 800 droni.

Nell’ultima parte un approfondimento sui costi dell’autunno, cosa dovranno aspettarsi gli italiani al rientro dalle vacanze, fra rincari e bollette.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Lucio Malan, Fratelli d’Italia; Simona Bonafè, Partito Democratico; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Antonio Polito, editorialista Corriere della Sera; Dario Fabbri, direttore Domino; Nathalie Tocci, direttore Istituto Affari Internazionali; Andrea Ruggieri, editorialista Il Giornale; Linda Laura Sabbadani, statistica; Gianluca Timpone, tributarista; Chiara Masi, assistente fiscale per la famiglia.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.