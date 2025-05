RAI 3 * “A CASA DI MARIA LATELLA” – 6/5 (23.15): «QUATTRO SORELLE RACCONTANO LEGAMI E CICATRICI, GABRIELLA CARLUCCI – DE SIO – TERCON – COMENCINI E LE SORELLE FRANCESCA – PAOLA – ELEONORA»

11.31 - lunedì 5 maggio 2025

Quattro sorelle pronte a raccontare un legame profondo, fatto di complicità, rivalità, alleanze e cicatrici condivise.

Gabriella Carlucci, le sorelle Giuliana e Teresa De Sio – per la prima volta insieme in televisione – e l’attrice Margherita Tercon, sorella di Damiano, con cui è protagonista ne “I Terconauti”, saranno le ospiti della nona puntata di “A casa di Maria Latella”, l’house talk condotto dalla giornalista Maria Latella in onda martedì 6 maggio alle 23.15 su Rai 3 e in replica il lunedì successivo alle 15.20 e su RaiPlay.

Giuliana e Teresa De Sio racconteranno come le prove della vita le abbiano unite ancora di più, mentre Gabriella Carlucci svelerà aspetti inediti del suo rapporto con le sorelle Milly e Anna.

E a cena, come spesso accade, arriverà anche il momento di rivelare finalmente ciò che non si è mai avuto il coraggio di dire.

La regista e scrittrice Cristina Comencini sarà protagonista dell’intervista a due, in cui racconterà il legame speciale con le sorelle Francesca, Paola ed Eleonora, tra vita privata e collaborazioni artistiche.

