RAI 2 * “URBAN GREEN” – 3/5 (10.20): «MILANO E LA SOSTENIBILITÀ URBANA, MOBILITÀ ELETTRICA E MODA ETICA CON ACAMPA – SANTORO – STOPPIONI»

18.20 - venerdì 2 maggio 2025

Milano è la protagonista della nuova puntata di “Urban Green”, in onda sabato 3 maggio alle 10.20 su Rai 2.

I conduttori Mario Acampa e Bianca Luna Santoro racconteranno il capoluogo lombardo attraverso i temi della mobilità elettrica, della rigenerazione urbana e dell’innovazione sostenibile.

Dai parchi rinati su ex aree industriali alla moda etica, passando per il potenziamento del trasporto pubblico e il ritorno della natura in città, Milano si conferma un laboratorio di sostenibilità urbana.

Al centro della puntata: la mobilità elettrica con Citroën e il debutto della nuova EC3 in un contesto metropolitano, il racconto della biodiversità con 3Bee.

Spazio anche alle voci dei cittadini, ai giovani e alle nuove generazioni che costruiscono il cambiamento, tra design, cultura e comunità.

Si parlerà di moda sostenibile con una giovane ricercatrice che ha lanciato una piattaforma per l’acquisto etico, mentre con Elena Stoppioni e la rubrica “Urbanista” si guarderà al futuro delle città a misura di bambini.

