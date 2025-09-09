RAI 2 * “UNOJAZZ E BLUES 2025” – 09/09 (23.45) : «TORNA L’EVENTO MUSICALE DEDICATO AL JAZZ E BLUES, ARTISTI INTERNAZIONALI SUL PALCO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.36 - lunedì 8 settembre 2025

Torna “UnoJazz&Blues 2025”, l’evento condotto da Claudio Guerrini e in onda martedì 9 settembre alle 23.45 su Rai 2, subito dopo “La Notte dei Serpenti”.

Ospiti della manifestazione, che nel corso degli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di jazz e blues, saranno artisti di fama internazionale del calibro di Marcus Miller, Yellowjackets, Ida Nielsen con i Funkbots, Richard Bona e Dave Weckl accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Frank Gambale e il trio formato da Danilo Perez, John Patitucci e Adam Cruz.

«Sono davvero onorato di condurre, per il secondo anno consecutivo, UnoJazz&Blues. Il pubblico di Rai 2 potrà gustarsi una seconda serata all’insegna del jazz e del blues che, più che generi musicali, rappresentano delle vere e proprie forme d’arte, in grado di raccontare in modo assolutamente unico storie di vita, di passioni e di libertà» – racconta Claudio Guerrini, che aggiunge – «Ringrazio la Rai per aver inserito in palinsesto un evento di così alto prestigio. Con la mia conduzione, spero di poter contribuire a veicolare tutto questo attraverso curiosità e aneddoti sui grandi musicisti protagonisti di questa edizione».

Il progetto, targato Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai e nato da un’idea di Walter Lagorio, vanta la regia di Dimitri Cocciuti, la direzione artistica di Diego Campagna e vede coinvolti, come autori, Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci.

Direttore di produzione è Mara De Scalzi, mentre la direzione esecutiva è a cura di Enrica Corsi e Fulvio Gazzola.

