RAI 2 – “THE GOOD DOCTOR”: «ULTIMO APPUNTAMENTO DI STAGIONE CON GLI EPISODI “INCONDIZIONATO” E “ADDIO” (16/10 – 21.20)»

13.11 - martedì 15 ottobre 2024

Ultimo appuntamento di stagione per la popolarissima serie “The Good Doctor”, in onda mercoledì 16 ottobre, in prima visione assoluta, alle 21.20 su Rai 2. In un finale ricco di emozioni, il geniale e autistico dottor Shaun Murphy saluta i suoi spettatori che finora lo hanno seguito nel suo percorso di crescita personale: da specializzando in chirurgia è diventato non solo un medico di successo al St. Bonaventure Hospital, ma anche un marito, un padre e un amico per i colleghi che hanno lavorato con lui nel corso degli anni.

Il personaggio protagonista di questa serie – interpretato magistralmente da Freddie Highmore – ha esercitato il suo fascino proprio per la sua grande capacità di diagnosi in grado di salvare vite umane, accompagnata però da una difficoltà nel gestire le emozioni e l’empatia. Nell’episodio intitolato “Incondizionato”, quando Shaun scopre che Glassman ha accolto Hannah in casa comincia a preoccuparsi in modo serio. Grazie all’aiuto di Lea, capisce che per il suo mentore è importante salvare Hannah e, allo stesso tempo, si rende conto che se oggi ha raggiunto professionalmente un’ottima posizione è anche per merito dell’amore incondizionato di Aaron Glassman. Purtroppo, al matrimonio di Park e Morgan, il dottor Murphy scopre che il suo patrigno è molto malato. Nell’ episodio finale, “Addio”, mentre Shaun riesce a trovare una cura per salvare Claire, con dolore deve accettare una perdita più gr