07.27 - giovedì 18 maggio 2023

The Good DoctorS. t 6 Ep 10 – Silenzioso e rumoroso. I medici dell’ospedale cercano un modo per curare un ragazzo nella lista dei trapianti per ricevere un nuovo intestino. Intanto, Perez viene riammesso in ospedale, sotto la supervisione di Jordan.

LINK VIDEO