RAI 2 – “THE “GOOD DOCTOR” * SETTIMA STAGIONE CON GLI EPISODI : “IN PACE” E “UNA SERATA DIFFICILE” (25/9)»

15.01 - martedì 24 settembre 2024

Prosegue su Rai 2, mercoledì 25 settembre, in prima visione assoluta, alle 21.20, “The Good Doctor” con gli episodi della settima e conclusiva stagione della popolarissima serie con il dottor Shaun Murphy. Nell’episodio intitolato “In pace”, Shaun e Charlie arrivano ad un punto di non ritorno quando quest’ultimo presenta un reclamo contro il dottor Murphy. Nel frattempo, Asher si occupa di una paziente ebrea che lo fa riavvicinare alla religione facendogli conoscere un rabbino che non lo giudica per il suo orientamento sessuale.

Mentre Asher una sera si trova insieme al rabbino, viene aggredito da dei teppisti. Nel secondo episodio “Una serata difficile”, dopo l’addio ad Asher, Shaun e i suoi colleghi si trovano alle prese con una strage causata da un uomo che poi tenta di suicidarsi. I feriti sono numerosi e Shaun è a corto di personale, ma riuscirà a coordinare i soccorsi e a salvare molti feriti. Con Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Paige Spara.