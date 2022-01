RAI 2 – “ THE GOOD DOCTOR “ * QUINTA STAGIONE: « LA PRIMA PUNTATA DEL 7 GENNAIO INIZIERÀ CON I PREPARATIVI PER LE NOZZE DI SHAUN CON LA SUA FIDANZATA LEA »

18:24 - 6/01/2022

Venerdì 7 gennaio in prima serata, parte su Rai2 la quinta stagione di “The Good Doctor”, storia di Shaun Murphy, giovane medico affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, famoso per la sua capacità di diagnosticare malattie rare e salvare vite.

La prima puntata, inizierà con i preparativi per le nozze di Shaun con la sua fidanzata Lea (Paige Spara), di ritorno dal loro viaggio in Guatemala. La festa di fidanzamento sarà però rovinata dal dottor Glassman (Richard Shiff) che prenderà la parola per rivelare a tutti che sua moglie Debbie lo ha lasciato. La “new entry della serie”, Mateo Rendón Osma (Osvaldo Benavides), intanto, si trasferisce in America per risolvere i suoi problemi giudiziari e proseguire la relazione con Audrey Lim (Christina Chang), che gli offre un lavoro al San Jose St. Bonaventure Hospital.