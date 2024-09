RAI 2 * “THE GOOD DOCTOR”: «GLI EPISODIO “SUPPORTO FONDAMENTALE” E “SERATA AL KARAOKE”, (18/9 – 21.20)

17.48 - martedì 17 settembre 2024

Rai 2: “The Good Doctor”. Nuove responsabilità per il dottor Murphy. Nuovo doppio appuntamento con la settima e conclusiva stagione di “The Good Doctor”, in onda in prima visione assoluta mercoledì 18 settembre alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio “Supporto fondamentale” il dottor Shaun è in difficoltà con la sua nuova allieva Charlie e chiede consiglio a Glassman e Lim su come comportarsi.

Questo lo renderà ancora più confuso e lo porterà a trattare in modo sgarbato Charlie che si sentirà profondamente ferita. In “Serata al karaoke”, Shaun e Lea si rendono conto che, da quando è nato Steve, non hanno più passato un po’ di tempo da soli. I due decidono di concedersi una serata al karaoke come ai vecchi tempi, ma ben presto si accorgono che sono a disagio e non fanno che pensare a piccolo. Realizzano così che le loro priorità sono cambiate. Con Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Paige Spara