RAI 2 * “THE AMERICAS” – 31/07 (21.20) : «DOCU-FILM ESPLORA IL NORD GHIACCIATO E LA COSTA DEL GOLFO, DAI LUPI ARTICI AGLI ALLIGATORI DELLE PALUDI TEXANE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Dai terreni in cui si sopravvive al gelo alle paludi, ambienti diversi, ma ricchi di flora e fauna, nel terzo appuntamento stagionale della serie “The Americas”, in onda venerdì 1° agosto, alle 21.20, in prima visione assoluta.

Un viaggio nel continente americano, raccontato con una serie di docu-film spettacolari. L’America è l’unico continente del mondo che abbraccia tutte le fasce climatiche dei due emisferi: una ricchezza naturale enorme, un’esplorazione ricchissima di paesaggi meravigliosi con i loro animali selvatici e le loro piante. L’hanno fatta, in cinque anni e 180 spedizioni, i produttori di “The Americas”, uno dei documentari più completi e approfonditi mai realizzati sulla natura americana che Rai 2 propone, in dieci episodi, in onda due per serata ogni venerdì.

Al centro della terza puntata gli episodi: “Il Nord ghiacciato”, dove i lupi e gli orsi polari si contendono il cibo, le lepri superano le linci e i trichechi “cantano” sulle coste ghiacciate. Con l’arrivo dell’estate, i galli cedroni si esibiscono in danze di accoppiamento, i caribù intraprendono una lunga migrazione e i salmoni risalgono la corrente per sopravvivere. “La Costa del Golfo”, dove le paludi e le zone umide ospitano orsi neri e alligatori. I lamantini si radunano presso le sorgenti d’acqua dolce, i gufi cercano l’amore nei sobborghi e un raro esemplare di ocelot alleva i suoi cuccioli nella macchia spinosa del Texas.

Nella sua versione originale (disponibile in simulcast) la voce narrante è quella di Tom Hanks, in quella italiana la voce è quella di Angelo Maggi, mentre la colonna sonora è affidata ad Hans Zimmer, il compositore delle musiche di “Interstellar” e “Il gladiatore”. Nell’ultima puntata, prevista per giovedì 14 agosto, una sorpresa: Tom Hanks racconta il processo creativo dei documentari in “Il dietro le quinte di The Americas”.

