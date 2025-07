RAI 2 * “THE AMERICAS” – 24/07 (21.20) : «DOCUMENTARIO SULLA NATURA AMERICANA CON EPISODI DEDICATI AL SELVAGGIO WEST, L’ESPLORAZIONE DELL’AMAZZONIA E LA SUA STRAORDINARIA BIODIVERSITÀ» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.24 - giovedì 24 luglio 2025

In prima visione assoluta su Rai 2 continua l’epica serie “The Americas”.



Dal ghiaccio del Nord a quello del Sud, l’America è l’unico continente che abbraccia tutte le fasce climatiche dei due emisferi: una ricchezza naturale enorme, un’esplorazione ricchissima.



L’hanno fatta, in cinque anni e 180 spedizioni, i produttori di “The Americas”, uno dei documentari più completi e approfonditi mai realizzati sulla natura americana che Rai 2 propone ogni venerdì.



Gli episodi in onda nella puntata in onda venerdì 25 luglio alle 21.20 si intitolano “Il selvaggio West” e “L’Amazzonia”.



Nel primo, si raccontano i luoghi in cui i serpenti a sonagli spuntano a centinaia, i picchi si danno da fare per immagazzinare il cibo, le formiche del miele sopportano l’estremo calore del deserto, i bisonti combattono nelle Grandi Pianure e le gru si radunano a centinaia durante la loro secolare migrazione.



A seguire, ne “L’Amazzonia”, si vedrà la più grande foresta pluviale del pianeta.



Qui gli alberi ospitano minuscole scimmie e gigantesche aquile, mentre sotto di essi marciano eserciti di formiche.



Le acque ospitano lontre giganti, cuccioli di tartaruga e caimani in grado di far danzare l’acqua.



Nella sua versione originale (disponibile in simulcast) la voce narrante è quella di Tom Hanks, in quella italiana la voce è quella di Angelo Maggi.



Nell’ultima puntata, prevista per giovedì 14 agosto, una sorpresa: Tom Hanks racconta il processo creativo dei documentari in “Il dietro le quinte di The Americas”.



