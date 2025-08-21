RAI 2 * “THE AMERICAS” – 22/08 (21.05) : «ULTIMO DOCUMENTARIO SU WEST COAST E PATAGONIA, IL BACKSTAGE CON TOM HANKS SVELA I SEGRETI DELLE RIPRESE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.41 - giovedì 21 agosto 2025

Venerdì 22 agosto, alle 21.05 e in prima visione assoluta su Rai 2, ultimo appuntamento con i documentari “The Americas” che hanno esplorato le meraviglie naturali dei due emisferi del continente americano.

Da Nord a Sud un’incredibile ricchezza naturale fatta di climi diversi, animali selvatici, vegetazione, piante.

Al centro della quinta puntata gli episodi “La West Coast” e “La Patagonia”.

La West Coast, dove i lupi perlustrano le coste, le lontre si tuffano tra le onde, le balenottere azzurre si rincorrono e fanno capriole e i polpi compiono un sacrificio estremo per i loro piccoli. In cima alle sequoie, le salamandre saltano per sopravvivere.

La Patagonia è una regione selvaggia all’estremità meridionale delle Americhe. Sulle sue spettacolari montagne innevate si nascondono i puma, mentre nelle sue immense praterie si aggirano i nandù. Sulla costa, gli elefanti marini si scontrano e i pinguini mettono su famiglia.

A seguire “Il dietro le quinte di the Americas”, backstage raccontato in prima persona dall’attore Tom Hanks, voce narrante nella versione in lingua originale, che illustra cosa ha significato girare dei documentari tanto ambiziosi che hanno richiesto la collaborazione degli scienziati, dei fotografi, dei documentaristi e dei cameramen migliori al mondo.

