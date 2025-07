RAI 2 * “THE AMERICAS” – 17/07 : «LA SERIE EPICA SULLA NATURA AMERICANA DEBUTTA, DIECI EPISODI DEDICATI ALLA RICCHEZZA NATURALE DEL CONTINENTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.01 - giovedì 17 luglio 2025

A partire da venerdì 18 luglio in prima serata, e in prima visione assoluta, Rai 2 propone la serie epica “The Americas”.

Dal ghiaccio del Nord a quello del Sud, l’America è l’unico continente del mondo che abbraccia tutte le fasce climatiche dei due emisferi: una ricchezza naturale enorme, un’esplorazione ricchissima.

L’hanno fatta, in cinque anni e 180 spedizioni, i produttori di “The Americas”, uno dei documentari più completi, approfonditi ed emozionanti mai realizzati sulla natura americana, girato dalla NBC e che Rai 2 propone, in dieci episodi e in cinque appuntamenti ogni venerdì, dal 18 luglio.

La quinta e ultima puntata è prevista per giovedì 14 agosto con una sorpresa: “Il dietro le quinte di The Americas”, in cui Tom Hanks, voce narrante della versione in lingua originale, racconta il processo creativo e la realizzazione dei documentari.

I film si giovano dei mezzi più avanzati utilizzati per il lavoro documentaristico, dagli stessi produttori di “Planet Earth”, mitica serie della Bbc realizzata negli ultimi vent’anni sugli scenari naturali del nostro pianeta.

Nella sua versione originale (disponibile in simulcast) la voce narrante è quella di Tom Hanks, in quella italiana la voce è quella di Angelo Maggi, mentre la colonna sonora è affidata ad Hans Zimmer, il compositore delle musiche di “Interstellar” e “Il gladiatore”.

Gli episodi in onda nella puntata di venerdì 18 luglio sono: “La Costa Atlantica”, dove i cavalli selvaggi combattono, le aquile cacciano e gli squali proteggono i pesci più piccoli.

I procioni si muovono in città, gli orsi neri cercano cibo all’interno di antiche foreste e una quercia di 130 anni si prepara all’arrivo dell’inverno.

“Il Messico” è il luogo in cui il continente nordamericano incontra i tropici, creando un’esplosione di vita e un caleidoscopio di mondi: dall’arido deserto, alla lussureggiante foresta pluviale, ai mari più floridi del mondo.

Qui gli animali hanno bisogno di ingegno per sopravvivere.

