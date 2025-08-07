RAI 2 * “THE AMERICAS” – 07/08 (21.20) : «LA QUARTA PUNTATA ESPLORA LE ANDE E I CARAIBI, DALLE MONTAGNE PIÙ LUNGHE DELLA TERRA ALLE ISOLE TROPICALI BRULICANTI DI VITA MARINA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.12 - giovedì 7 agosto 2025

Dalle montagne della Ande alle acque e foreste dei Caraibi.

Venerdì 8 agosto, in prima serata (21:20) e in prima visione assoluta, su Rai 2 continua l’epica serie “The Americas”.

Dal ghiaccio del Nord a quello del Sud, l’America è l’unico continente del mondo che abbraccia tutte le fasce climatiche dei due emisferi: una ricchezza naturale enorme, un’esplorazione ricchissima di paesaggi meravigliosi con i lori animali selvatici e le loro piante.

L’hanno fatta, in cinque anni e 180 spedizioni, i produttori di “The Americas”, uno dei documentari più completi e approfonditi mai realizzati sulla natura americana che Rai 2 propone, in dieci episodi, in onda due per serata ogni venerdì.

Al centro della quarta puntata gli episodi “Le Ande” e “I Caraibi”.

Le Ande sono la catena montuosa più lunga della Terra. Qui le foreste nebulose ospitano cuccioli di orso e vivaci colibrì, i vulcani eruttano accanto a cime ricoperte da ghiacciai e i deserti più aridi del mondo ospitano lucertole battagliere e fenicotteri danzanti.

I mari azzurri dei Caraibi brulicano di vita. Qui troviamo pesci vela, squali limone, capodogli e numerose altre specie. Queste 7000 isole tropicali ospitano vivaci colibrì, scimmie cappuccine e un’epica migrazione di granchi terrestri.

Nella sua versione originale (disponibile in simulcast) la voce narrante è quella di Tom Hanks, in quella italiana la voce è quella di Angelo Maggi, mentre la colonna sonora è affidata ad Hans Zimmer, il compositore delle musiche di “Interstellar” e “Il gladiatore”.

Nell’ultima puntata, prevista per giovedì 14 agosto, una sorpresa: Tom Hanks racconta il processo creativo dei documentari in “Il dietro le quinte di The Americas”.

