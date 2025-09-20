Popular tags:
News immediate,
non mediate!
RAI 2 * “TG2POST” – 20/09 (21.00) : «ATTACCHI HACKER AGLI AEROPORTI EUROPEI / SCONFINAMENTI RUSSI IN ESTONIA, AGGIORNAMENTI DA UCRAINA E GAZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.50 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Questa sera a “Tg2Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Luciano Ghelfi, in onda alle 21.00 su Rai 2, si parlerà dell’attacco hacker agli aeroporti europei e degli sconfinamenti degli aerei russi sui cieli dell’Estonia, con aggiornamenti dal fronte ucraino e da Gaza.

Ospiti: Mariangela Zappia, già ambasciatrice negli Stati Uniti e rappresentante permanente italiana all’ONU; Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana Difesa; Rita Lofano, direttrice dell’Agenzia Giornalistica Italia; Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione Med-Or.

