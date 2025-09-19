RAI 2 * “TG2 STORIE – I RACCONTI DELLA SETTIMANA” – 20/09 (00.00) : «AL VIA LA NUOVA STAGIONE DEL ROTOCALCO, FOCUS SU GAZA E MAFIA ITALIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.10 - venerdì 19 settembre 2025

Al via la nuova stagione di “Tg2 Storie – I racconti della settimana”, il rotocalco condotto e curato da Adriana Pannitteri, in onda sabato 20 settembre a mezzanotte, e in replica domenica 21 settembre alle 7, su Rai 2.

In studio Alessandro Rossellini, nipote di Roberto Rossellini, che per gli 80 anni di “Roma città aperta” incontra la nipote di Teresa Gullace, la donna alla quale si ispira il personaggio di Anna Magnani nel film.

Si va poi a Gaza con la fotografa Samar Abu Elouf: il suo scatto ha vinto il World Press Photo ritraendo il piccolo Mahmoud mutilato da un attacco aereo israeliano. Poi il ricordo dei tanti giornalisti caduti. Tra questi Simone Camilli, morto a Gaza nel 2014.

Obiettivo, inoltre, sulle altre guerre non dichiarate: Giancarlo Siani, il giovane cronista ucciso dalla camorra per le sue inchieste il 23 settembre del 1985.

E ancora, un viaggio all’interno degli archivi dell’ex carcere dell’Asinara per raccontare le mafie e il terrorismo; a Napoli dove le famiglie di chi ha perso un figlio fanno rivivere i loro ragazzi attraverso una partita; l’incontro con Emma Mazzenga che a 92 anni continua ad accumulare record nella corsa; le azzurre campionesse del mondo di volley grazie a tenacia, bravura e un allenatore super.

Infine, le immagini della cerimonia a New York per ricordare l’11 settembre. Uno spettacolo di danza curato dalla coreogafa Jacquilyn Buglisi e da Antonio Fini per la scuola Marta Graham.

