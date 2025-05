RAI 2 * “TG2 STORIE” – 3/5 (00.00): «CURA PER I TUMORI AL SENO E RESTAURO DI CARAVAGGIO, OSPITI: MORRICONE – CUCINOTTA – MASETTI – JATTA – CIBRARIO – CIAMBRONE – GIUDICE – PARISSE»

13.01 - sabato 3 maggio 2025

Appuntamento con “Tg2 Storie”, curato e condotto da Adriana Pannitteri, sabato 3 maggio a mezzanotte e in replica domenica mattina alle 7 su Rai 2.

In studio Marco e Andrea Morricone, i figli del grande compositore e – per raccontare i progressi della cura per i tumori al seno – Maria Grazia Cucinotta e il professor Riccardo Masetti in vista della Race for the Cure dell’11 maggio.

A seguire, in esclusiva, il racconto delle restauratrici (Fabiola Jatta e Lalla Cibrario) che hanno lavorato al quadro di Caravaggio, il martirio di Sant’Orsola, esposto a Roma.

Si racconterà poi il murales di Alessandro Ciambrone, l’artista che a Santa Maria Capua Vetere sta dipingendo sulle mura del carcere.

Verso il Conclave: come il cinema, talvolta in chiave grottesca, racconta i simboli e i riti di un evento di rilevanza planetaria.

E ancora, in Umbria a Norcia, località di grande richiamo per il turismo in queste settimane. Rinascere dopo il terremoto: l’impegno delle istituzioni locali e degli operatori turistici.

Poi, il ritratto di Vincenzo Giudice e il suo sacrificio durante la guerra di liberazione dal nazifascismo.

“Tg2 Storie” incontra inoltre gli atleti che si preparano alle gare e alle sfide sportive anche grazie alla meditazione.

Infine, l’incontro con la cantautrice Valentina Parisse, che si era esibita in Vaticano durante i concerti di Natale.

