RAI 2 * “TG2 STORIE” – 27/09 (00.00) : «LE STORIE DELLA FELICITÀ E DEL RISCATTO SOCIALE, DA CARDINALE ALLE FICTION RAI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Appuntamento con i racconti della settimana di “Tg2 storie”, in onda il 27 settembre a mezzanotte, e in replica alle 7 di domenica, su Rai 2.

“La ricetta della felicità”: in studio ci saranno Cristiana Capotondi e Lucia Mascino a raccontare la nuova fiction Rai e che cosa le rende felici.

Poi, l’omaggio a Claudia Cardinale.

E ancora, la cronaca con il dramma di una vita sotto scorta: parla la giornalista Rosaria Capacchione, da anni in prima linea con il suo lavoro contro la camorra.

A luglio era arrivata la condanna del boss Bidognetti per le minacce anche a Saviano.

Nel carcere di Monza per il teatro che aiuta a cambiare: la storia di Michele e il suo impegno con una compagnia teatrale che unisce famiglie e detenuti.

La storia di Sofia Rafaeli, la ragazza della ginnastica ritmica che ci ha fatto sognare con la sua grazia e le sue medaglie.

Scuola di vita, con Nicolò Govoni e l’esperienza di “Still I rise” per dare con la scuola un futuro a tutti i bambini in paesi difficili.

E ancora, ad Amatrice: c’è chi ha deciso di tornare.

La storia di una famiglia che ha aperto un negozio di biciclette per ricominciare.

Mentre a Nocera Inferiore l’associazione zoofila presieduta da Gianna Senatore si occupa di adozioni di cani e gatti per fermare il fenomeno del randagismo.

Viaggio in Abruzzo con il paleontologo Gianpaolo Di Silvestro: animali marini, anche velenosi, in una mostra.

Infine, il racconto di un cambio radicale di vita: da magazziniera ad artista di strada.

La storia di Linda e della sua chitarra in Sardegna.

