RAI 2 * “TG2 STORIE” – 10/5 (00.00): «DA PAPA FRANCESCO AL NUOVO PONTEFICE, CON BONAIUTO – ASSANTA – D’ALFONSO – FLAMMIA – BEATRICE – UGHI»

Appuntamento con “Tg2 Storie”, curato e condotto da Adriana Pannitteri, sabato 10 maggio a mezzanotte e in replica la domenica mattina alle 7 su Rai 2.

In apertura, dal cordoglio per la morte di Papa Francesco alla gioia di un nuovo pontefice: l’attesa e la trepidazione per un evento planetario carico di simboli. In studio don Aldo Bonaiuto (sacerdote della comunità Papa Giovanni XXIII) per raccontare che cosa cambierà.

Poi con la cardiologa Nadia Assanta che ha girato il mondo in missione per curare i bambini cardiopatici, mentre, in occasione della giornata del ricordo delle vittime di terrorismo si ripercorrerà la storia di Giovanni D’Alfonso, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1975, con la testimonianza del figlio Bruno.

E ancora, Ezio Flammia, l’artista della cartapesta, che espone in tutto il mondo le sue opere e Beatrice, che ha deciso di sconfiggere gli stereotipi: giovane, determinata e donna, ora è una pastora, “non solo un mestiere per uomini”.

Infine il racconto dei messaggeri del mare, che vivono sull’Isola d’Elba, e le loro imprese, e la carriera di Uto Ughi, iniziata da bambino.

