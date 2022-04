19.04 - lunedì 04 aprile 2022

Tra gli orrori della guerra irrompono le immagini da Bucha, il racconto degli inviati Rai in Ucraina, a Mosca e a New York, e le reazioni in Italia e nel mondo. Questi gli argomenti della puntata di “Tg2 Post” in onda lunedì 4 aprile alle ore 21 su Rai 2. Ospiti di Manuela Moreno Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e Antonio Polito, editorialista Corriere della Sera.