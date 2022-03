RAI 2 * “TG2 POST”: « IN PRIMO PIANO LE MINACCE DELLA RUSSIA ALL’ITALIA, QUESTA SERA SABATO 19 MARZO »

18.59 - sabato 19 marzo 2022

Nel nuovo appuntamento con Tg2 Post, in onda questa sera, sabato 19 marzo, alle 21,00 su Rai 2, in primo piano le minacce della Russia all’Italia e gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina con gli inviati sul campo. Ospiti di Manuela Moreno: Paolo Magri, direttore ISPI; Roberto Napoletano, direttore Quotidiano del Sud. In collegamento Federico Rampini, editorialista Corriere della Sera da New York. Poi i collegamenti con gli inviati e corrispondenti: da Odessa, Giammarco Sicuro; da Kiev, Ilario Piagnerelli; da Leopoli, Marco Sabene e sempre da Leopoli, Andrea Romoli.