RAI 2 * “TG2 POST” – 7/5 (21.00): «FUMATA IN VATICANO, ANALISI SUI SIGNIFICATI E SCENARI FUTURI DELLA CHIESA, GIANDOTTI – RINALDI – PAGLIA – PREZIOSI – GIOVAGNOLI»

Questa sera (mercoledì 7 maggio) a “Tg2Post”, in onda alle 21 su Rai 2, nella puntata dal titolo “Fumata in Vaticano” approfondimento sui significati, i protagonisti e gli scenari che si delineano per il futuro della Chiesa.

Ospiti: la giornalista e conduttrice Benedetta Rinaldi, Monsignor Vincenzo Paglia (Presidente della Pontificia Accademia per la Vita), Antonio Preziosi (direttore del Tg2), il professor Agostino Giovagnoli, ordinario di Storia contemporanea all’Università Cattolica.

Conduce Monica Giandotti.

