Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 2 * “TG2 POST” – 29/08 (21.00) : «LE MISURE DELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2026 E I DAZI SULL’UCRAINA, INTERVISTA AL MINISTRO DELLE IMPRESE ADOLFO URSO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.21 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Appuntamento questa sera alle 21.00 su Rai2 con Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Annalisa Fantilli.

Nella puntata le possibili misure della nuova legge di bilancio 2026, ma anche Dazi ed Ucraina.

Intervista al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Ospiti: Sarina Biraghi de La Verità, Fabio Martini de La Stampa ed il giornalista e saggista Ferruccio de Bortoli.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

