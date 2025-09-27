RAI 2 * “TG2 POST” – 27/09 (21.00) : «IL CASO GARLASCO TORNA SOTTO I RIFLETTORI, NUOVI SVILUPPI DOPO 18 ANNI DALL’OMICIDIO DI CHIARA POGGI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.50 - sabato 27 settembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Questa sera – sabato 27 settembre – alle 21 su Rai 2, appuntamento con Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano condotto da Luciano Ghelfi.
Si ritorna sul caso Garlasco, a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, per analizzare gli sviluppi delle ultime ore che aprono nuovi interrogativi.
In studio, il magistrato Valerio De Gioia, la professoressa Anna Maria Giannini, Ordinaria di Psicologia Generale a La Sapienza, e la giornalista del Tg2 Alessandra Forte.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)
Categoria news:TV - RADIO - WEB - PRESS