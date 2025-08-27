RAI 2 * “TG2 POST” – 27/08 (21.00) : «LE DICHIARAZIONI DELLA PREMIER GIORGIA MELONI AL MEETING DI RIMINI, FOCUS SULL’APPROFONDIMENTO QUOTIDIANO CON ANALISI DEGLI ESPERTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.12 - mercoledì 27 agosto 2025
Appuntamento questa sera, 27 agosto, alle 21.00 su Rai 2 con Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Annalisa Fantilli.
Nella puntata l’analisi delle dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni al meeting di Rimini.
Ospiti: l’ambasciatore Francesco Maria Talò, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, la direttrice dell’AGI Rita Lofano e l’economista Fabio Fortuna.
