RAI 2 * “TG2 POST” – (21.00): «PUTIN ANNUNCIA TREGUA DI TRE GIORNI IN UCRAINA, OSPITI SECHI – DE BORTOLI – SERRA – RUVINETTI»

09.03 - martedì 29 aprile 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Appuntamento questa sera su Rai 2 alle 21.00 con Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.

Al centro della puntata la decisione di Vladimir Putin per tre giorni di tregua in Ucraina mentre ancora si discute sulle modalità per una possibile pace.

Ospiti: il Direttore di Libero, Mario Sechi, Ferruccio de Bortoli del Corriere della Sera, la giornalista, conduttrice ed autrice Barbara Serra e Daniele Ruvinetti della fondazione Med-Or.

