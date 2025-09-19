RAI 2 * “TG2 POST” – 19/09 (21.00) : «IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI IN STUDIO, OSPITI DEL MONDO DELL’INFORMAZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.00 - venerdì 19 settembre 2025
Appuntamento venerdì 19 settembre alle 21.00 su Rai 2 con “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.
In studio il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il direttore del Tg2 Antonio Preziosi e la direttrice del “Quotidiano Nazionale” Agnese Pini.
