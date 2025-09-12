RAI 2 * “TG2 POST” – 12/09 (21.00) : «IL RAFFORZAMENTO MILITARE DEL CONFINE EST EUROPEO ANNUNCIATO DALLA NATO, FOCUS SU STRATEGIE DIFENSIVE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags:
News immediate,
non mediate!
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 2 * "TG2 POST" – 12/09 (21.00) : «IL RAFFORZAMENTO MILITARE DEL CONFINE EST EUROPEO ANNUNCIATO DALLA NATO, FOCUS SU STRATEGIE DIFENSIVE»

20.30 - venerdì 12 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
Il rafforzamento militare del confine est dell'Europa annunciato dal segretario generale della Nato.

Se ne parla a "Tg2 Post", l'approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti, in onda oggi, venerdì 12 settembre alle 21 su Rai 2.

Ospiti: la giornalista di Libero Annalisa Terranova, il giornalista e saggista Ferruccio de Bortoli, il direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro Padre Enzo Fortunato e Daniele Ruvinetti della fondazione Med Or.

