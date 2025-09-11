RAI 2 * “TG2 POST” – 11/09 (21.00) : «GAZA E TENSIONI EST-EUROPEE, FOCUS SU OMICIDIO CHARLIE KIRK IN AMERICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags:
RAI 2 * "TG2 POST" – 11/09 (21.00)

20.01 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
La risoluzione votata a Bruxelles su Gaza, gli sviluppi delle tensioni sul confine est-europeo dopo gli sconfinamenti dei droni russi in Polonia e gli aggiornamenti sull’omicidio di Charlie Kirk in America.

Se ne parlerà a “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti, in onda giovedì 11 settembre alle 21.00 su Rai 2.

Ospiti: la giornalista e consigliera del Centro Studi americani, Maria Latella; la direttrice di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro; l’editorialista de “Il Giornale”, Augusto Minzolini; la professoressa di Geopolitica e Storia del Medio Oriente all’Università Sapienza, Alessia Melcangi.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

