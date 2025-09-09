Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!
RAI 2 * “TG2 POST” – 09/09 (21.00) : «L’ATTACCO ISRAELIANO SU DOHA E LA CRISI DI GOVERNO FRANCESE, GLI ARGOMENTI DELL’APPROFONDIMENTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.07 - martedì 9 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Appuntamento questa sera su Rai 2 alle 21.00 con Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.

Nella puntata l’attacco israeliano su Doha e gli sviluppi della crisi di governo francese.

Ospiti: Goffredo Buccini, Editorialista del Corriere della Sera; Pietro De Leo, Il Tempo; Daniele Ruvinetti, Fondazione Med-Or; e Agnese Pini, Direttrice Quotidiano Nazionale.

*

