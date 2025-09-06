RAI 2 * “TG2 POST” – 06/09 (21.00) : «CARLO ACUTIS E PIER GIORGIO FRASSATI PROCLAMATI SANTI DA PAPA LEONE XIV, INTERVISTA AL CARDINALE ZUPPI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.00 - sabato 6 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: due giovani che domenica 7 settembre saranno proclamati santi da papa Leone XIV.

Se ne parla a “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Luciano Ghelfi, in onda oggi, sabato 6 settembre alle 21 su Rai 2.

Nella puntata un’intervista al Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Ospiti, Lorena Bianchetti e Marco Carrara.

