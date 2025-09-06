Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 2 * “TG2 POST” – 06/09 (21.00) : «CARLO ACUTIS E PIER GIORGIO FRASSATI PROCLAMATI SANTI DA PAPA LEONE XIV, INTERVISTA AL CARDINALE ZUPPI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.00 - sabato 6 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: due giovani che domenica 7 settembre saranno proclamati santi da papa Leone XIV.

Se ne parla a “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Luciano Ghelfi, in onda oggi, sabato 6 settembre alle 21 su Rai 2.

Nella puntata un’intervista al Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Ospiti, Lorena Bianchetti e Marco Carrara.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.