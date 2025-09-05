Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 2 * “TG2 POST” – 05/09 (21.00) : «SVILUPPI DELLA GUERRA RUSSO-UCRAINA / CONFLITTO DI GAZA, FOCUS SULL’APPROFONDIMENTO QUOTIDIANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.48 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Appuntamento questa sera alle 21.00 con Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.

Nella puntata gli sviluppi sul fronte di guerra russo ucraino e su quello del conflitto a Gaza.

Ospiti: Alessandra Ferraro, Direttrice di Rai Isoradio; Daniela Tagliafico, giornalista e scrittrice; Gianni Riotta, Direttore del Luiss Datalab; e Mario Sechi, Direttore del quotidiano Libero.

