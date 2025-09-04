Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 2 * “TG2 POST” – 04/09 (21.00) : «LA SCOMPARSA DI GIORGIO ARMANI SIMBOLO DELLA MODA ITALIANA, SPECIALE DEDICATO ALLO STILISTA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.58 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Sarà completamente dedicato alla scomparsa dello stilista Giorgio Armani, simbolo della moda italiana nel mondo, il Tg2 Post in onda stasera alle 21 su Rai 2.

Ospiti di Monica Giandotti saranno Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva; Mariella Milani, giornalista; Annalisa Bruchi, giornalista e conduttrice televisiva e Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.