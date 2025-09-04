RAI 2 * “TG2 POST” – 04/09 (21.00) : «LA SCOMPARSA DI GIORGIO ARMANI SIMBOLO DELLA MODA ITALIANA, SPECIALE DEDICATO ALLO STILISTA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.58 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sarà completamente dedicato alla scomparsa dello stilista Giorgio Armani, simbolo della moda italiana nel mondo, il Tg2 Post in onda stasera alle 21 su Rai 2.

Ospiti di Monica Giandotti saranno Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva; Mariella Milani, giornalista; Annalisa Bruchi, giornalista e conduttrice televisiva e Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera.

