RAI 2 * “TG2 POST” – 03/09 (21.00) : «LO SCONTRO TRA TRUMP E PUTIN SUL CONFLITTO IN UCRAINA, FOCUS SU PARATE ANTIOCCIDENTALI E MEDIO ORIENTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Appuntamento questa sera su Rai 2 alle 21.00 con Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.
Nella puntata le parate antioccidentali, lo scontro a distanza tra Donald Trump e Vladimir Putin, il conflitto in Ucraina e il Medio Oriente.
Ospiti: Paolo Mieli, giornalista e saggista; Maurizio Molinari, editorialista de La Repubblica; Annalisa Chirico, Direttrice di Fortune Italia; e Alessandro Campi, docente di Storia delle Dottrine Politiche all’Università di Perugia.
