RAI 2 * “TG2 POST” – 01/09 (21.00) : «IL VERTICE DI SHANGHAI E LE INTERFERENZE GPS ALL’AEREO DI VON DER LEYEN, FOCUS SULLA SITUAZIONE A GAZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.44 - lunedì 1 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Appuntamento questa sera su Rai 2 alle 21.00 con Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.

Nella puntata un focus sul vertice di Shanghai, il tema delle interferenze GPS subite dall’aereo di Ursula von der Leyen e la situazione a Gaza.

Ospiti: Annalisa Terranova, Libero; Daniele Ruvinetti, Fondazione Med-Or; Augusto Minzolini, editorialista de Il Giornale; Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.

